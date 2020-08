Meer weggebruikers hebben de afgelopen dagen een beroep gedaan op de pechhulp van de Wegenwacht dan gebruikelijk, zo laat de ANWB vrijdag weten. In de eerste twee weken van augustus lag het aantal pechgevallen 3 procent hoger dan normaal.

Vooral vorige week vrijdag had de Wegenwacht het druk. Toen moesten er zo'n 3.700 pechgevallen afgehandeld worden waar ongeveer drieduizend normaal is. De ANWB was erop ingesteld dat er mogelijk vaker uitgerukt moest worden.

"Vanwege het grote aantal mensen dat vakantie in eigen land viert, hadden we er rekening mee gehouden dat de Wegenwacht het drukker zou krijgen", aldus een woordvoerder. "Daar kwam de hoge temperatuur nog bovenop."

Aanvankelijk waren er vooral extra meldingen in de kustgebieden, maar op drukke dagen moest er verspreid door het land pechhulp geboden worden. "Water en recreatiegebieden vind je overal en die worden op een mooie dag stuk voor stuk goed bezocht", zegt de ANWB.

Veel pechgevallen kwamen voort uit problemen met de koeling van de motor. Ook constateerde de Wegenwacht een groter aantal lege accu's. Daarnaast kwamen problemen met het raammechanisme vaker dan gemiddeld voor de afgelopen periode.

"Je kan ervan uitgaan dat 90 procent van de problemen ter plekke verholpen kunnen worden, al dan niet met het advies om later alsnog naar de garage te gaan."

Voor de Wegenwachten zelf was er tijdens de hitte golf ondersteuning door middel van extra water en ijsjes. De komende dagen koelt het af.

'Controleer of een reservewiel aanwezig is'

De ANWB roept weggebruikers op ervoor te zorgen dat ze met een opgeladen telefoon onderweg gaan, zodat ze in geval van pech de Wegenwacht kunnen bellen. Daarnaast is het van belang om te controleren of het reservewiel aanwezig en in orde is.

"Vooral bij bestemmingen in het buitenland gaan veel automobilisten op pad zonder reservewiel. Zeker in het weekend kan dat een enorme tijdvreter zijn", aldus de woordvoerder. Moderne auto's zijn lang niet altijd meer standaard voorzien van een reservewiel. Soms hebben dergelijke voertuigen slechts een bandenreparatieset aan boord.