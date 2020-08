Vorig jaar zijn in de EU 11,4 miljoen fietsen geproduceerd, een plus van 5 procent ten opzichte van 2018. Wel blijft het totaal achter bij het recordvolume van 2015, toen 13,7 miljoen exemplaren van de band rolden, zo meldt de Europese Commissie donderdag.

Met 2,7 miljoen stuks was Portugal vorig jaar de grootste producent van fietsen in Europa. Het land timmert wat de fietsproductie betreft al jaren aan de weg. De gemeente Águeda in het district Aveiro wordt ook wel de 'Bike Valley' van Europa genoemd.

In Italië werden vorig jaar 2,1 miljoen fietsen gemaakt en in Duitsland nog eens 1,5 miljoen. Polen en Nederland maken de top vijf compleet. Het aantal in ons land geproduceerde fietsen kwam in 2019 uit op zo'n 700.000 exemplaren.

De vijf landen zijn volgens de Europese Commissie goed voor 70 procent van fietsproductie in de EU.