Het CBR heeft extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zo mogen personen die recentelijk zijn afgereisd naar een risicogebied geen rijexamen doen en ook niet naar het CBR komen.

Als kandidaten het CBR op de hoogte brengen van hun vakantieplannen, wordt hun examen voor hen uitgesteld. Ook opleiders en deelnemers van een cursus die naar risicogebieden gaan, mogen daarna niet naar het CBR komen.



In examencentra moet voortaan mogelijk een mondkapje gedragen worden. Dat verschilt per locatie. Daarnaast moet voor ieder examen de lesauto auto zeven minuten lang doorgelucht worden en zijn voorwaarden voor het verplaatsen van een examen aangescherpt.

Door de coronacrisis besloot het CBR dit voorjaar al dat verlopen rijbewijzen langer geldig zijn. De Europese Commissie verlengde die regeling in juni. In heel Europa zijn rijbewijzen zeven maanden langer geldig. Die periode gaat in op de datum waarop het rijbewijs verloopt.