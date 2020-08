Mercedes-Benz heeft woensdag de eerste beelden van het interieur van de nieuwe S-Klasse gepresenteerd. Het topmodel van het merk wordt later deze zomer in zijn geheel onthuld. De bedieningsknoppen zijn vervangen door een groot aanraakscherm.

Grote schermen zijn al gemeengoed ter vervanging van het instrumentarium, maar een groot aanraakscherm in het midden was tot recentelijk voorbehouden aan de modellen van Tesla. Het idee krijgt nu navolging in de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse.

Zaken als de klimaatregeling en audiobediening worden voortaan via het scherm geregeld; de enig overgebleven fysieke knop is die voor het starten. Met het ontwerp van het dashboard slaat Mercedes bovendien een nieuwe richting in. Foto's van testexemplaren van de nieuwe C-Klasse verraden dat dit model een vergelijkbaar interieur krijgt, dus een liggend aanraakscherm met ventilatieroosters erboven.

Het grote aanraakscherm is de blikvanger binnenin de S-Klasse. (Foto: Daimler)

Nieuwe S-Klasse is fitnesscoach

Volgens Mercedes-Benz kan de nieuwe S-Klasse signaleren of de bestuurder vermoeid of gestrest is. Het maakt daarbij gebruik van de informatie van bijvoorbeeld de smartphone of fitnessarmband. Zo weet de auto of de bestuurder goed geslapen heeft. Ook kan de S-Klasse adviseren waar en hoe de benen te strekken

Daarnaast geeft het Duitse merk hoog op over het luchtfilteringssysteem van de S-Klasse en de grotere verstelmogelijkheden van stoel en stuur. Een bestuurder hoeft volgens Mercedes enkel nog zijn lengte door te geven aan de auto.

Tot slot voert de auto tijdens de rit hele kleine wijzigingen door aan de afstelling van de rugleuning en hoofdsteun, wat beter zou zijn voor je zithouding. Daarnaast zijn de kussentjes op de hoofdsteunen achterin voortaan verwarmd, is de massagefunctie van de stoelen verbeterd en is er ook aan de audio gedacht. Zo schallen de mededelingen van het navigatiesysteem niet meer door de hele auto, maar worden ze in de richting van de bestuurder doorgegeven.

De houtinleg moet associaties met een luxejacht oproepen. (Foto: Daimler)

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl