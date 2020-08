Autoleasebedrijf LeasePlan heeft woensdag een nettoresultaat van 86,7 miljoen euro over het tweede kwartaal bekendgemaakt, een verbetering van bijna 55 miljoen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Wel verkocht het bedrijf via de CarNext-tak minder tweedehands ex-leasewagens.

De CarNext-divisie verkocht 57.800 auto's, een daling van 16,7 procent vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar. Daardoor groeide het verlies met 37,7 procent tot 16 miljoen euro. Het nettoresultaat van LeasePlan in het eerste half jaar kwam uit op 106,6 miljoen euro, een afname van 34,9 procent.

"Het is duidelijk dat COVID-19 nog altijd een grote impact op de wereldeconomie heeft. Het plan dat we in maart opgesteld hebben functioneert goed en we zijn het tweede kwartaal goed doorgekomen", aldus CEO Tex Gunning.

"We hebben er vertrouwen in dat de verschuiving van autobezit naar abonnement voor structurele groei in onze sector zal zorgen. Daar heeft de afgelopen periode alleen maar aan bijgedragen."