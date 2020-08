Bentley heeft het aanbod van de in juni opgewaardeerde Bentayga uitgebreid met de zogeheten Speed-versie. Deze uitvoering heeft een 635 pk sterke twaalfcilindermotor en is te herkennen aan afwijkende bumpers aan de voor- en achterzijde.

Daarnaast is ook het ontwerp van de 22 inchwielen voorbehouden aan de Bentayga Speed. Donker uitgevoerde koplampbehuizingen en een donkere grille zijn de andere herkenningspunten.

Klanten hebben de keuze uit minimaal 17 lakkleuren en 47 tinten voor het leer aan de binnenzijde.

De Bentayga Speed accelereert ondanks een wagengewicht van ruim 2.300 kilo in 3,9 seconden naar 100 kilometer per uur en heeft een topsnelheid van 306 kilometer per uur. Om het benzineverbruik enigszins te beperken, is de motor voorzien van cilinderuitschakeling. Daardoor doen niet alle cilinders mee als er weinig vermogen wordt gevraagd.

Cijfers over het verbruik en de prijs van de Bentayga Speed zijn nog niet bekendgemaakt. Het uitgaande model kostte bijna 290.000 euro.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl