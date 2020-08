Audi heeft het voorlopige topmodel van de A3-reeks gepresenteerd: de S3. Dit 310 pk sterke model is tot de komst van de reeds aangekondigde RS3 tevens de krachtigste uitvoering op de markt. De nieuwe Audi S3 komt in oktober naar Nederland.

De nieuwe Audi S3 is te herkennen aan gewijzigde voor- en achterbumpers. Bovendien heeft de S3 vier uitlaten achterop en is het model 1,5 centimeter verlaagd. Standaard staat de auto op 18 inchwielen, een maat groter is tegen meerprijs leverbaar.

Dankzij 310 pk, vierwielaandrijving en een automaat accelereert de S3 in 4,8 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur.

Het nieuwe model komt er als S3 Sportback en S3 Limousine. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

De Audi S3 komt er ook als S3 Limousine. (Foto: Audi)

