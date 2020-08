Eerder deze maand zijn er Kamervragen gesteld over berichtgeving omtrent elektrische auto's. De strekking van het nieuws is dat er in 2030 veel extra zwaargewonden zullen vallen door de toename van het aantal elektrische auto's, aangezien deze zwaarder zijn en sneller optrekken. Ook zou er sprake zijn van een hogere schadefrequentie. Niet iedereen verwacht dat het zo'n vaart zal lopen.

In juni schreven onderzoekers van Trend-Rx en Automotive Insiders dat er een kans is op meer zwaargewonden in het verkeer als gevolg van de toename in volledig elektrische voertuigen op de weg.

Deze auto's zijn gemiddeld 250 kilo zwaarder dan een model met brandstofmotor en trekken bovendien sneller op. Hierdoor lopen vooral fietsers en voetgangers risico, met over een aantal jaar veertienhonderd extra zwaargewonden per jaar als mogelijk resultaat.

Overigens wegen modellen met plug-inhybrideaandrijflijn, dus ook met brandstofmotor, vaak net zo veel zo niet meer dan een volledig elektrische auto. Tevens zijn grote SUV's uit zichzelf al zwaar, welke vorm van aandrijving deze modellen dan ook hebben.

'Veiligheidssystemen in 2022 verplicht'

Mark Maaskant van Prodrive Academy, een bedrijf dat verkeersveiligheid- en gebruikerstrainingen verzorgt, plaatst kanttekeningen bij die verwachting. Hij hoopt en verwacht niet dat die extra zwaargewonden er zullen komen.

"De onderzoekers gaan er blijkbaar een op een vanuit dat exact dezelfde ongevallen als nu gebeuren maar dat je als 'zwakkere verkeersdeelnemer' (dus voetganger of fietser) met een zwaardere auto wordt geraakt", merkt Maaskant op, die wijst op veranderingen die in de pijplijn zitten.

"Veel van die nieuwe elektrische en zwaardere voertuigen hebben de dan verplichte veiligheidssystemen aan boord, zoals een noodremsysteem. Dit moet in de EU verplicht op alle nieuwe auto's aanwezig zijn vanaf 2022 en kan niet uitgezet worden."

'Regelgeving moet gelijke tred houden met innovatie'

De onderzoekers gaan ook in op de aanwezigheid van veiligheidssystemen in de auto. Wat hen betreft is dat geen garantie op het voorkomen van ongelukken, aangezien deze systemen nog niet altijd naar behoren functioneren. Maaskant verwacht daarentegen dat de systemen het nodige kunnen doen om ongevallen te helpen voorkomen.

Hij ziet liever dat de overheid breder denkt en dat de infrastructuur meegroeit met de steeds groter wordende verscheidenheid in voertuigen op de weg.

"Met de komst van steeds meer fietsen, kleine elektrische bezorgvoertuigen en speedpedelecs is het belangrijk dat wet en regelgeving mee groeit met innovatie. Dus denk aan brede fietspaden met gescheiden rijstroken, veilige rotondes, wellicht grotere 30 kilometerzones, want het is belangrijk dat je verkeersstromen (auto's, fietsers, voetgangers) scheidt en snelheidsverschillen zo klein mogelijk maakt", aldus Maaskant.

'Appels met peren vergelijken'

Een ander onderwerp van de onderzoekers was de vermeende hogere schadefrequentie bij elektrische auto's. Voogd & Voogd Verzekeringen deed hier in juli een vergelijkbaar bericht over uit. Elektrische auto's zouden tweemaal zo veel schade rijden als brandstofvoertuigen, terwijl het aantal schade's bij de grotere elektrische voertuigen tot 40 procent hoger zou liggen dan gemiddeld.

"Deze onderzoeken vergelijken appels met peren", zegt Maaskant. "De appels zijn 'alle auto's in Nederland' en de peren zijn 'alle elektrische auto's in Nederland'. Elektrische auto's zijn veelal zakelijke voertuigen. Deze auto's rijden meer kilometers dan privé-auto's. En niet alle schades van privévoertuigen komen voor in de statistieken van verzekeraars; mensen rijden door met een deuk of een kras", besluit Maaskant.

Sterker nog, als een elektrische auto gemiddeld 26.000 kilometer per jaar rijdt en het gemiddelde van Nederland is 13.000 kilometer per jaar, dan betekent een extra schadelast van 40 procent dat de elektrische auto minder schade rijdt dan de gemiddelde auto. Dat is gezien het overwegend zakelijke gebruik op relatief veilige grote afstanden dan wel weer logisch.