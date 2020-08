Hyundai introduceerde maandag het nieuwe merk IONIQ. Onder die naam moeten de komende drie nieuwe volledig elektrische modellen gelanceerd. Volgens Hyundai is het merk bedoeld voor "speciale elektrische voertuigen". De eerste daarvan, de IONIQ 5, verschijnt later dit jaar.

De IONIQ 5 is gebaseerd op de Hyundai 45 EV Concept, die in 2019 op de Frankfurt International Auto Show werd gepresenteerd. Dat model was een eerbetoon aan de Hyundai Pony Coupé Concept uit 1974, vorig jaar 45 jaar geleden. De showauto uit 2019 evolueert nu dus in de IONIQ 5.

De naam IONIQ is op dit moment ook al in gebruik bij Hyundai. Onder die noemer ging een aantal jaar geleden een ontwikkelingstraject van start voor milieuvriendelijke voertuigen. Dat resulteerde in 2016 in de Hyundai IONIQ, een model dat leverbaar is als hybride, als volledig elektrische auto en als uitvoering met plug-inhybrideaandrijving.

De Hyundai IONIQ is inmiddels aan zijn tweede levensfase begonnen, waardoor het waarschijnlijk is dat dit model na de komst van de IONIQ 5 een andere naam krijgt. Hyundai Nederland heeft hier nog geen uitsluitsel over gegeven.

De Hyundai 45 EV Concept uit 2019 dient als basis voor de IONIQ 5. (Foto: Hyundai)

Rijbereik van minimaal 450 kilometer

In 2022 is het de beurt aan de IONIQ 6. Ook dit model vindt zijn oorsprong in een concept car, namelijk de Hyundai Prophecy Concept uit maart 2020. Het model lijkt op een kruising tussen een Tesla Model 3 en een Porsche Taycan. Hyundai zelf noemt de aanstaande IONIQ 6 vooralsnog een sportsedan.

In 2023 maakt de IONIQ 7 het elektrische trio compleet. Over het derde model is weinig bekend, al kunnen we uit de door Hyundai gedeelde afbeelding afleiden dat het hier om een forse cross-over gaat.

De drie IONIQ-modellen delen hetzelfde elektrische modulaire platform E-GMP genaamd. Hyundai zegt dat de auto's een rijbereik krijgen van minimaal 450 kilometer en dat het accupakket in slechts twintig minuten weer helemaal vol kan zitten.

De in maart getoonde Hyundai Prophecy dient als inspiratie voor de IONIQ 6. (Foto: Hyundai)

'Veranderingen in hoe Hyundai elektrische modellen presenteert'

De overige specificaties en details houdt Hyundai voorlopig nog onder de pet, al kunnen we wel veranderingen verwachten in het verkoopmodel bij IONIQ. "Het merk IONIQ markeert een grote verandering in hoe Hyundai elektrische voertuigen op de markt brengt en hoe klanten die ervaren", zeg marketingbaas Wonhong Cho.

In 2025 wil Hyundai wereldwijd 560.000 volledig elektrische auto's per jaar verkopen. De IONIQ-modellen moeten daarbij helpen.

