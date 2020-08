De snorfiets lijkt het favoriete alternatief voor het openbaar vervoer. Het aantal nieuwe registraties kwam in juli uit op 7.735, een toename van 61 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, zo melden BOVAG en dataprovider RDC vrijdag. Mogelijk wordt het verkoopaantal over heel 2019 in augustus al overtroffen.

Het aantal registraties van snorfietsen zit in de lift sinds april, de maand nadat de eerste coronamaatregelen van kracht werden. In april gingen er 30 procent meer snorfietsen op kentenen, in mei en juli steeg de verkoop met respectievelijk 66 en 83 procent.

Als het aantal registraties in augustus opnieuw met dubbele cijfers groeit, wordt het totale aantal in 2019 verkochte exemplaren (39.000) vier maanden voor het einde van het jaar al overtroffen. Tot en met juli zijn er 34.279 snorfietsen verkocht. BOVAG rekent niet op een recordjaar: daarvoor is de afstand tot de 60.000 stuks die in 2010 en 2011 op kenteken gingen te groot.

De verkoop van bromscooters nam veel minder snel toe. In juli ging het aantal registraties met 3,5 procent omhoog, tot 15.077 exemplaren. Onder bromscooters vallen ook de zogeheten speed pedelecs, oftewel de snellere variant van de elektrische fiets. Deze zijn immers voorzien van een brommerkenteken.

Deze snelle fietsen waren in tegenstelling tot scootermodellen met bromfietskenteken wel in trek. Waar de scooterverkoop in de eerste zeven maanden met 3 procent naar beneden ging, werd de speed pedelec 40 procent meer verkocht. De teller staat dit jaar al op zo'n drieduizend exemplaren.