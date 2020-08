Rijhulpsystemen zoals adaptieve cruisecontrol en actieve rijbaanassistentie kunnen lang nog niet met alle situaties onderweg omgaan, zo concluderen onderzoekers van de AAA, de Amerikaanse autoassociatie, donderdag.

"We zien keer op keer dat actieve rijhulpsystemen niet consequent presteren, vooral op de openbare weg", aldus de AAA. De onderzoekers reden voor het onderzoek zowel op de snelweg als in de stad. Daarbij werden de rijhulpsystemen van BMW, Cadillac, Ford, Kia en Subaru aan de tand gevoeld.

Volgens de AAA was het vooral de rijbaanassistent, een systeem dat de auto in automatisch in het midden van de rijstrook houdt en in sommige gevallen ook het voertuig zelfstandig van rijstrook kan laten wisselen, die qua functioneren te wensen overlaat.

General Motors, moederbedrijf van Cadillac, zegt in een reactie dat het er vertrouwen in heeft dat de eigen rijhulpsystemen de bestuurder tijdig kunnen waarschuwen om de regie over te nemen als de situatie daar om vraagt.