Gemeten over de eerste zeven maanden van dit jaar is het aantal nieuwe registraties van motorfietsen met 10.383 exemplaren weer terug op het niveau van vorig jaar, toen de teller op 10.389 stuks stond. Dat melden BOVAG en dataprovider RDC donderdag.

Vooral juli was een goede maand voor de motorbranche. Vorige maand gingen 1.722 nieuwe motorfietsen op kenteken, een toename van 17,5 procent. Alleen in juni steeg het aantal registraties met 22 procent nog harder. Yamaha was het bestverkochte merk in juli, gevolgd door Kawasaki en BMW.

Ook de verkoop van tweedehands motorfietsen zat vorige maand in de lift. De teller kwam uit op 5.180 exemplaren, een plus van 12 procent vergeleken met juli vorig jaar. In de eerste zeven maanden werd met 33.704 stuks een voorsprong van 7,8 procent op dezelfde periode in 2019 gepakt.