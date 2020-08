De winst van Toyota Motor Corporation is in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met ruim 74 procent gedaald tot 158,8 miljard yen (1,27 miljard euro). Daarnaast verdampte de operationele winst vanwege de coronacrisis bijna volledig, want die ging met 98,1 procent omlaag naar 13,9 miljard yen, zo laat het Japanse concern donderdag weten.

De omzet gedurende het eerste kwartaal - dat van 1 april tot 30 juni 2020 liep - kwam uit op 4,6 biljoen yen, een daling van 40,4 procent.

Toyota rekent voor het huidige boekjaar, dat tot 31 maart 2021 loopt, op een winst van 730 miljard yen. Dat zou 64 procent minder winst betekenen voor het Japanse merk. De omzet zal naar verwachting zo'n 20 procent lager uitvallen, zo blijkt uit de gepresenteerde cijfers.

Het bedrijf verwacht in het huidige financiële jaar daarentegen wel meer te verkopen. Het concern verhoogt zijn verkoopdoelstelling met 300.000 stuks naar een totaal van 8,3 miljoen exemplaren. De groei moet vooral in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar gerealiseerd worden.