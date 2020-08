Steeds meer leaseauto's zijn voorzien van hybrideaandrijving, zo meldt leasemaatschappij ALD Automotive woensdag. In de eerste helft van dit jaar nam het aantal hybrides met 32 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

Ook het aantal volledig elektrische leaseauto's en leasevoertuigen met plug-inhybrideaandrijving zat in de lift. Vergeleken met vorig jaar groeide deze categorie met 5 procent. De leaseauto die in het afgelopen jaar het meest in trek was, was de hybride Kia Niro.

Dat model is gemeten over de eerste zes maanden van dit jaar tevens de bestverkochte auto van Nederland.

"We zien dat de hybride hier een steeds belangrijker aandeel in heeft als we een vergelijking maken met de volledig elektrische auto. De versnelling van de vergroening is dan ook erg gebaat bij een aantrekkelijke bijtellingsregeling voor volledig elektrisch rijden", aldus ALD-directeur Jeroen Kruisweg.