Gordon Murray Automotive (GMA), het bedrijf van auto-ontwerper Gordon Murray, heeft zijn eerste sportwagen onthuld. De T.50 wordt aangedreven door een V12-motor die maximaal 700 pk levert. Murray is bekend van de McLaren F1, alom beschouwd als een van de beste sportwagens aller tijden.

De T.50 heeft dan ook enkele overeenkomsten met de McLaren F1 uit 1992. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vleugeldeuren en de stoelopstelling, waarbij de bestuurder in het midden van de auto zit. De T.50 wordt aangedreven door een V12-motor van Cosworth, al was Murray nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan.

De krachtbron weegt 178 kilo, wat volgens GMA de lichtste V12-motor voor gebruik op de openbare weg ooit is. De motor levert zijn maximale vermogen van 663 pk bij 11.500 toeren per minuut. De toerenbegrenzer grijpt pas in bij 12.100 toeren per minuut. De V12 is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Grote spoilers voor extra neerwaartse druk ontbreken. In plaats daarvan zit achter op de T.50 een grote ventilator, vergelijkbaar met het exemplaar op de Brabham-Alfa Romeo BT46B uit 1978. Deze ventilator zuigt rijwind aan, waardoor die sneller over en onder de auto trekt.

De ventilator wordt aangedreven door de motor, behalve in de zogeheten V-Max Boost-stand. Dan neemt een 48V-batterij het over, waardoor de V12 tijdelijk 700 pk kan leveren. Bij normaal gebruik levert de krachtbron overigens 600 pk. In die rijstand komt de auto tevens wat hoger op de poten te staan, zodat je makkelijker over verkeersdrempels kan.

De prestaties van de T.50 zijn nog niet bekendgemaakt, de prijs wel. De sportwagen kost minimaal 2,36 miljoen pond (2,6 miljoen euro). In januari 2022 wordt de productie opgestart.

De ventilator is een onalledaagse oplossing. (Foto: GMA)

