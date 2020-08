Tussen april en juli hebben heeft een groot aantal jongeren een caravan of camper aangeschaft, zo bleek vorige week uit gegevens van BOVAG en dataprovider RDC. De groep tot en met 35 jaar met een caravan steeg met 6,6 procent en het aantal campereigenaren in die leeftijdscategorie nam met 17,2 procent toe.

Inmiddels hebben bijna achttienduizend jonge Nederlanders een caravan. In de provincies Groningen en Flevoland nam het aantal caravanbezitters in de leeftijdscategorie tot en met 35 jaar het sterkst (zo'n 9 procent) toe, gevolgd door Limburg, Noord-Brabant en Overijssel.

Opvallend is de sterke stijging in de leeftijdscategorie 18 tot en met 25, waar het caravanbezit met 7,2 procent toenam. Ouderen van 65 jaar en ouder namen juist afscheid van hun caravan. Het aantal bezitters in die groep daalde met 1,9 procent.

BOVAG en RDC telden op 1 juli in totaal 422.127 caravans in ons land. Dat zijn overigens de exemplaren met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kilo, aangezien deze caravans een kenteken krijgen en dus geregistreerd worden.

Vooral in de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 waren caravans en campers in trek. (Foto: Pro Shots)

Campers populair in de Randstad

Het aantal bezitters van campers in de leeftijd tot en met 35 jaar steeg tot ruim 4.600. Opnieuw is het met name de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 jaar die tot de aanschaf van een camper overging. Het aantal bezitters steeg met 26,8 procent, terwijl de groei in de groep van 65 jaar en ouder tot 1,5 procent beperkt bleef.

Volgens BOVAG en RDC nam het aantal campers in Nederland tussen april en juli met 3,2 procent toe tot een recordaantal van ruim 135.000 exemplaren. In 2015 stond het aantal campers in Nederland nog op 100.000 stuks.

De groep jonge camperbezitters groeide het hardst in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, waar een stijging van ruim 20 procent werd genoteerd. In Flevoland nam het aantal bezitters in de leeftijdscategorie tot en met 35 jaar met 10 procent toe.

Vaak dienen bestelauto's als basis voor een camper. (Foto: AutoWeek Campers)

'Kamperen roept mooie herinneringen op'

"Voor jongeren en gezinnen met kleine kinderen is de camping natuurlijk de ultieme vakantiebestemming. Nu verre reizen en all-inclusivevakanties voor velen geen optie zijn, kijkt iedereen naar wat er wél kan. Kamperen blijkt dan ineens niet alleen een geweldig alternatief, maar ook nog eens coronaproof", zegt Siewert Gorter, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven, in een reactie.

"Bovendien denken jongeren met en zonder kinderen al gauw met een warm gevoel terug aan de mooie tijd op de camping met hun eigen ouders", aldus Gorter.

