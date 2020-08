Suzuki heeft in het tweede kwartaal de winst met 96 procent zien dalen naar 1,7 miljard yen, omgerekend 13,6 miljoen euro. De omzet ging met 53 procent omlaag naar 425 miljard yen, zo laat het Japanse merk maandag weten.

Suzuki had vooral last van de corona-gerelateerde lockdown in India, waar de Maruti Suzuki-tak marktleider is.

Maruti Suzuki noteerde een kwartaalverlies van 2,67 miljard roepie (30,35 miljoen euro), wat doorwerkte in de resultaten van het moederbedrijf. Ook de Europese activiteiten van Suzuki waren verliesgevend in het afgelopen kwartaal. In dit deel van de wereld verloor het merk 15 miljard yen.

Suzuki doet nog geen uitspraken over zijn verwachtingen voor de tweede helft van het jaar. Daarvoor is de onzekerheid nog te groot, omdat de coronacrisis nog niet achter de rug is.