In Nederland zijn in juli 34.885 nieuwe personenwagens op kenteken gegaan, een stijging van 4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat maken BOVAG, RAI Vereniging en dataprovider RDC zaterdag bekend.

De brancheverenigingen spreken van de eerste inhaalslag sinds het begin van de coronacrisis. Het grotere aantal registraties van afgelopen maand is echter nog niet voldoende om de achterstand op 2019 in te lopen.

Tot en met juli gingen namelijk 192.868 nieuwe auto's op kenteken, 25,6 procent minder vergeleken met vorig jaar. BOGAG en RAI Vereniging stelden hun verkoopprognose voor 2020 in juli daarom naar beneden bij: van 425.000 naar 350.000 exemplaren.

Volkswagen was in juli marktleider met 4.075 stuks, mede doordat de Polo vorige maand met 1.371 exemplaren het vaakst geregistreerd werd. BMW pakte plek twee met 2.726 nieuwe personenwagens, terwijl KIA met 2.511 stuks goed is voor plaats drie. SKODA en Peugeot maken de top vijf compleet.

In juli was ook de subsidie voor de aanschaf van elektrische auto's voor het eerst beschikbaar. Daar profiteerde vooral het Chinese MG van. De elektrische ZE EV ging 501 keer op kenteken, goed voor een plek in de top vijftien.

