De Europese Commissie heeft treinenbouwer Alstom vrijdag groen licht gegeven voor de overname van de treinentak van het Canadese Bombardier. Met de deal is een slordige 6,2 miljard euro gemoeid.

Door de overname ontstaat de op een na grootste treinenbouwer ter wereld; alleen het Chinese CRRC is groter. Siemens is de nummer drie.

Bombardier is in Nederland vooral bekend van de treinen die het aan de NS levert. Zo wordt de bekende dubbeldekker die gebruikt wordt als intercity, de VIRM, geproduceerd door Talbot, onderdeel van Bombardier. Alstom is ook geen onbekende op het Nederlandse spoor: het bedrijf produceert onder meer de IC Berlijn-treinen en de Thalys-toestellen.

Niet alle NS-treinen worden door de twee bedrijven gemaakt. Twee sprinters van de NS worden door andere bedrijven gemaakt.

Alstom probeerde eerder Siemens over te nemen

De gigaovername van Alstom is niet de eerste poging om het bedrijf flink uit te breiden. Alstom probeerde eerder al Siemens over te nemen, maar die poging mislukte doordat de Europese Commissie ervoor ging liggen.

Brussel blokkeerde die overname omdat de twee bedrijven "niet van zins waren voldoende maatregelen te treffen om tegemoet te komen aan de zorgen over concurrentie", aldus Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) destijds.

Alstom wil die concessies dit keer wel doen. Het bedrijf zal als onderdeel van de deal onder meer een fabriek in het Franse Reichshoffen van de hand doen. Bombardier zal op zijn beurt een fabriek in het Duitse Hennigsdorf verkopen. De overname zal in de eerste helft van 2021 afgerond worden.

"Het besluit van de Europese Commissie is goed nieuws voor de Europese treinindustrie, die een van de voorlopers moet zijn op het gebied van innovatie in Europa", reageert de Franse minister van Financiën Bruno LeMaire tevreden.