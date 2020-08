Wat de Fiat 500 is voor auto's, is de Vespa voor brom- en snorfietsen: een stukje Italië op wielen. De voertuigen zijn designiconen en mede daarom nog altijd erg populair. Maar tijden veranderen en ook deze retro-modellen moeten aan de vooruitgang geloven. Daarom is er van de Vespa ook een elektrische versie. Kan het merk daarmee de toenemende concurrentie uit met name China het hoofd bieden?

De elektrische Vespa is Elettrica genoemd, waarmee de stemming er gelijk goed inzit. Wie wil zijn op en top Italiaanse scooter nou niet met een dergelijke benaming, die zo heerlijk van de tong rolt? Ook het uiterlijk zal bij de fans direct in de smaak vallen; het is namelijk nauwelijks te zien dat het hier om een geheel elektrische variant gaat.

Uiteraard ontbreekt de uitlaat en de geoefende spotter zal opgemerkt hebben dat er blauwe accenten zijn aangebracht. Overigens zijn die ook leverbaar in andere kleuren. Onder het comfortabele zadel is daarnaast gewoon plek voor je helm. Ook de stekker heeft daar een plekje gekregen.

De maatvoering komt exact overeen met die van brandstofexemplaren. Zo meet de Vespa Elettrica 1,87 meter in lengte en 73,5 centimeter in de breedte. Ook de zadelhoogte is met 79 centimeter dezelfde.

De Elettrica is precies even groot als een regulier Vespa. (Foto: Vespa)

Accupakket niet uitneembaar

De Vespa Elettrica is verkrijgbaar als 45 kilometer per uur-versie en als exemplaar dat 70 kilometer per uur haalt. De eerstgenoemde kun je ook als snorfiets rijden. Welke uitvoering je ook kiest, het acceleratievermogen is imposant en werkt verslavend. De remmen zijn daarbij erg goed op hun taak berekend.

In alle gevallen heeft de scooter een accupakket van 4,2 kWh aan boord, waarmee een rijbereik van 100 kilometer mogelijk is. Tijdens onze test reden we onder meer van Amsterdam naar Den Haag over een afstand van zo'n 65 kilometer en bij aankomst was er inderdaad nog 35 kilometer aan rijbereik over.

Het opladen van het accupakket duurt aan het gewone stopcontact ongeveer 4 uur, wat in de wereld van elektrische snor- en bromfietsen erg snel is. Doordat de accu niet uitneembaar is, moet je eigenlijk over een oprit, berging, schuur of garage(box) met stopcontact beschikken.

Als je zoals ondergetekende in een appartement woont, moet je creatief zijn. Zo stond de scooter onder meer in de voortuin van vrienden te laden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn bij een voertuig dat je vooral in de stad gebruikt en waar veel mensen juist in een appartement wonen.

Hoe het ook kan, laat onder meer de Chinese concurrent Niu zien. Daar kom je weliswaar minder ver mee (50 tot 70 kilometer), maar je kunt wel het accupakket mee naar huis nemen. De Niu scoort wat mij betreft ook beter op het gebied van gebruiksgemak en geluidsproductie.

De Vespa moest noodgedwongen in een tuin bijgeladen worden. (Foto: NU.nl)

Lawaaiig tijdens het rijden

De Vespa Elettrica maakt weliswaar goede sier met zijn digitale dashboard met scherm van 4,3-inch en zogeheten dark mode, maar het de bediening wordt er niet beter door. Het duurt even voordat de scooter het sein 'ready' geeft en ook het inschakelen van de achteruit is eerste instantie niet eenvoudig.

Ook de instellingen veranderen gaat niet heel makkelijk, terwijl er wel belangrijke zaken in het menu zitten, zoals de mate waarin je energie kunt terugwinnen.

De grootste teleurstelling is het rijden. Of beter gezegd het geluidsniveau bij het rijden. De Vespa Elettrica is namelijk nogal lawaaiig. Allereerst dacht ik dat dit bewust gedaan was, omdat het geluid verdacht veel lijkt op dat van een normale scooter. In de stad kan dat een voordeel zijn, omdat fietsers of het winkelpubliek je zo goed horen aankomen.

Op de Vespa-website wordt de Elettrica echter geprezen om zijn stille rijbeleving, waardoor je bij kan dragen aan een betere leefomgeving in de stad. Om die reden hebben we een tweede exemplaar getest (met dank aan Scooter 070 te Den Haag) om er zeker van te zijn dat het geluidsniveau niet specifiek bij ons testexemplaar hoorde. Die tweede Elettrica was weliswaar iets stiller, maar nog altijd niet zo stil als de concurrentie.

Scooterdealer Beumer de Jong in Amsterdam, die names Piaggio Vespa Nederland de Elettrica in bruikleen had gegeven, bevestigde bovendien dat de elektrische Vespa's allemaal wat geluid produceren.

Voor een elektrische snorfiets produceert de Elettrica redelijk wat geluid. (Foto: Vespa)

Conclusie

Wie weleens met de elektrische deelscooters van Felyx of GO Sharing gereden heeft, die respectievelijk scooters van de merken Niu en het eveneens Chinese Super Soco inzetten, weet hoe het anders kan. Deze elektrische scooters zijn daadwerkelijk stil en gaan daadwerkelijk geruisloos door het verkeer.

De geluidproductie van de Vespa is des te teleurstellender wanneer je het afzet tegen de prijs. Een Elettrica kost 6.629 euro. Het is niet ongebruikelijk dat de concurrentie ruim de helft goedkoper is. Daarvoor moet je weliswaar wat aan rijbereik inleveren, maar je krijgt er gebruiksgemak voor terug. Daar staat tegenover dat de Vespa flink wat acceleratievermogen, opbergruimte, comfort en onmiskenbaar Italiaans design biedt.

Je echter wel een heel grote fan van het Vespa-design zijn om over het verschil in prijs heen te stappen. Gelukkig voor de Italianen is er aan liefhebbers geen gebrek.