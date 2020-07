In Nederland komt een digitaal overzicht van alle verkeersborden langs en boven de wegen beschikbaar. Daarmee heeft ons land een wereldprimeur, zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag.

De opgeslagen gegevens hebben betrekking op de exacte locatie van het verkeersbord, de aanduidingscode ervan en de afbeelding op het bord. De informatie wordt opgeslagen in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens en beschikbaar gesteld als open data.

De informatie kan onder andere verwerkt worden in navigatiesystemen of verkeersapps, zodat weggebruikers actuele en correcte informatie over de borden en verkeerssituaties hebben.

Allereerst gaat het om de informatie over verkeersborden langs en boven provinciale wegen en snelwegen in de 130 grootste gemeenten. In de herfst wordt ook de informatie over borden in de kleinere gemeenten toegevoegd.