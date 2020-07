Ford heeft het tweede kwartaal afgesloten met een winst van 1,1 miljard dollar, omgerekend 925 miljoen euro. Dat maakt het Amerikaanse merk vrijdag bekend. Dit was te danken aan een eenmalige boekhoudkundige bate. De omzet en de verkoop daalde mede dankzij de coronacrisis fors.

Het aantal leveringen daalde in het tweede kwartaal met 53 procent naar 645.000 nieuwe voertuigen. De omzet halveerde en kwam uit op 19,4 miljard dollar. Toch wist Ford in het tweede kwartaal winst te draaien, tot groot genoegen van CEO Jim Hackett.

"We hebben een sterk tweede kwartaal gedraaid, waarin we goed op elkaars gezondheid hebben gelet en op die van onze klanten. Daarnaast hebben we een goede basis voor de nabije toekomst gelegd."

Gemeten over de eerste zes maanden werden er overigens nog wel rode cijfers geschreven. Het halfjaarverlies kwam uit op 900 miljoen dollar bij een verkoopdaling van 37 procent en een terugval in omzet van 32 procent.

De kwartaalwinst was dan ook voor een belangrijk deel te danken aan een eenmalige investering van Volkswagen, waar Ford een samenwerkingsverband mee, in de afdeling voor autonoom rijden: Argo AI.

In het derde kwartaal kan Ford rekenen op de komst van de nieuwe F-150 pick-uptruck, zijn belangrijkste voertuig. Ook kan de eerder deze maand onthulde Bronco in de Verenigde Staten op veel belangstelling rekenen. Daarnaast komt de elektrische Ford Mustang Mach-E op de markt.

In Europa vaart het merk wel bij de goede verkoop van de Transit bestelwagen en de vraag naar de SUV's en cross-overs, zoals de nieuwe Kuga en Puma. Ford verwacht het derde kwartaal af te sluiten met een winst van maximaal 1,5 miljard dollar.