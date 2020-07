Lamborghini heeft de Essenza SCV12 gepresenteerd, een auto die bedoeld is voor gebruik op een circuit. Het model is afkomstig van de Lamborghini Squadra Corse-afdeling en wordt in een oplage van veertig stuks gebouwd.

De Essenza SCV12 wordt aangedreven door de sterkste V12-motor die ze bij Lamborghini ooit hebben gebouwd. Hoeveel vermogen de krachtbron levert, zeggen de Italianen niet, maar wel dat de motor goed is voor "meer dan 830 pk".

Klanten krijgen bij aanschaf niet alleen de auto zelf, maar tevens een eigen garagebox in een nieuwe hangar van Lamborghini in de thuishaven Sant'Agata Bolognese. Daarnaast kan er gereden worden op bekende circuits wereldwijd.

Er is nog geen prijs bekendgemaakt.

