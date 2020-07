De Volkswagen Group heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een verlies van 800 miljoen euro geleden, zo laat het Duitse concern donderdag weten. De rode cijfers zijn volgens Volkswagen te wijten aan de lagere verkoop vanwege de coronacrisis. De groep verkocht tot en met juni 3,9 miljoen voertuigen, terwijl dat een jaar eerder nog 5,4 miljoen stuks waren.

Vooral in april hadden de merken van de Volkswagen Group het zwaar, aangezien de verkoop die maand 45 procent lager lag ten opzichte van april vorig jaar. Uiteindelijk kwam de daling in het eerste halfjaar uit op 27,4 procent, wat volgens het Duitse concern vooral te danken was aan het herstel van de verkoop in juni, toen het aantal registraties nog 18 procent lager lag.

Vanwege het aantal nieuwe modellen dat op de markt komt en het herstel dat ingezet is, is de Volkswagen Group bij monde van bestuursvoorzitter Frank Witter "voorzichtig optimistisch" over de tweede helft van dit jaar.

Porsche en Bentley houden schade beperkt

Het merk Volkswagen zag de verkoop teruglopen van 1,9 miljoen stuks in de eerste helft van vorig jaar naar 1,1 miljoen exemplaren dit jaar. Bij Audi daalde de verkoop van 632.000 naar 258.000 personenwagens, terwijl het aantal registraties bij Skoda met 33,6 procent onderuit ging tot 372.000 exemplaren.

Seat presteerde met een verkoopdaling van 46,9 procent het minst. Het Spaanse merk verkocht 197.000 auto's. Bij Porsche kwam de verkoop uit op 116.000 voertuigen, een daling van 14,8 procent, terwijl Bentley met 4.569 exemplaren de verkoopdaling beperkt hield tot 3 procent.

Ook het aantal registraties van Volkswagen bedrijfswagens en vrachtwagens van Scania en MAN liep in de eerste helft van dit jaar achter op die van vorig jaar. Daarnaast was de Volkswagen Group opnieuw veel kwijt aan de afwikkeling van het dieselschandaal. Daar gaf het bedrijf in de eerste zes maanden van dit jaar 700 miljoen euro aan uit.

