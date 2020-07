De Europese Investeringsbank (EIB) investeert 350 miljoen dollar (bijna 300 miljoen euro) in een Zweedse gigafabriek die lithium-ionbatterijen voor onder andere elektrische auto's maakt. Dat heeft de EIB woensdag bekendgemaakt.

Het is de eerste dergelijke fabriek in Europa die door een Europees bedrijf is opgezet. De Zweedse producent van batterijen Northvolt is initiatiefnemer van de fabriek die momenteel wordt gebouwd in het Noord-Zweedse Skelleftea. Het bedrijf heeft voor deze locatie gekozen, omdat in die regio de benodigde grondstoffen aanwezig zijn.

Het geld van de EIB is geen subsidie, maar een lening. De investeringsbank wil met de financiële steun verduurzaming stimuleren en ervoor zorgen dat Europa een voortrekkersrol vervult op het gebied van accuproductie.

Volgens de planning gaat de fabriek open in 2021. Die krijgt de capaciteit om jaarlijks 16 gigawattuur (GWh) aan lithium-ionbatterijen te maken. In een later stadium moet de capaciteit worden opgetrokken naar 40 GWh per jaar.

Eerder bouwde Northvolt een kleinere demofabriek, waar vorig jaar de productie van batterijen is opgestart. De EIB heeft 52 miljoen euro in deze fabriek geïnvesteerd.

De batterijen die Northvolt in Skelleftea gaat produceren, zijn niet alleen geschikt voor personenauto's en vrachtwagens, maar ook voor toepassing in bijvoorbeeld de industrie. Onder meer Volkswagen, BMW, Siemens en Vattenfall hebben al interesse in de batterijen getoond.