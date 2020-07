Mercedes-AMG heeft de prijs bekendgemaakt van de nieuwe AMG GT Black Series, het topmodel van die reeks. De 730 pk sterke sportwagen gaat in Nederland 420.982 euro kosten.

Daarmee is de eerder deze maand gepresenteerde AMG GT Black Series hier fors duurder dan in Duitsland, waar de auto voor 335.240 euro in de prijslijst staat.

De Black Series accelereert in 3,2 seconden naar 100 kilometer per uur, terwijl na 9 seconden de 200 kilometer per uur wordt bereikt. De topsnelheid ligt op 320 kilometer per uur.

De AMG GT Black Series is te herkennen aan tal van luchtgeleiders, uitstroomopeningen en andere aerodynamische aanpassingen, waaronder een grote achterspoiler.

Daarnaast herziet Mercedes het aanbod van de AMG GT. Zo krijgt het gelijknamige instapmodel er extra vermogen bij, waardoor deze voortaan goed is voor 530 pk. Hiermee wordt de 532 pk sterke AMG GT S overbodig. Deze uitvoering verdwijnt dan ook uit de prijslijst.

De 558 pk sterke AMG GT C en de 585 pk sterke AMG GT R blijven wel gewoon leverbaar.

De nieuwe AMG GT Black Series. (Foto: Daimler)

