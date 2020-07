BMW heeft dinsdag bevestigd dat het naast de reeds aangekondigde i4 en iNext nog eens vier extra volledig elektrische modellen zal introduceren de komende jaren. Zo komen er onder andere elektrische versies van de 3-Serie en de 5-Serie.

De elektrische 3-Serie zal gebaseerd zijn op de huidige modelserie, die in 2019 op de markt kwam. De auto neemt de benaming van de huidige i3 over, die sinds 2013 op de markt is. De nieuwe i3 zal in China worden gebouwd.

Met de komst van een volledig elektrische 3-Serie zet BMW zijn strategie door om van elk model een benzine- of dieselversie te hebben, een uitvoering met plug-inhybrydeaandrijflijn en een volledig elektrische variant. De BMW iX3, die in januari op de markt komt, is daar het eerste voorbeeld van.

Ook van aanstaande generatie BMW 7-Serie komt een geheel elektrische versie, net als van de volgende BMW 5-Serie. Daarnaast bevestigt BMW dat in in ieder geval ook de toekomstige X1 en X7 elektrisch worden.

Wanneer de nieuwe elektrische modellen op de markt komen, is nog niet bekend. Testexemplaren van de i3 en i7 zijn al gespot.

