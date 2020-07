MINI levert sinds begin dit jaar een volledig elektrische versie van de driedeurs MINI. De elektrische aandrijflijn helpt de MINI aan prestaties die je bij deze auto verwacht. Dankzij een relatief laag gewicht blijven de goede rijeigenschappen van het model onveranderd. Toch is niet alles aan deze auto even goed uitgedacht.

MINI schermt net als Honda en Mazda, die eveneens enkele maanden geleden hun eerste elektrische modellen introduceerden, niet met een zo groot mogelijk accupakket en dito rijbereik.

Daar geven de fabrikanten elk hun eigen reden voor. Volgens Honda hebben veel klanten geen groot rijbereik nodig, terwijl Mazda geen groot accupakket wil monteren vanwege de milieubelasting die dat met zich meebrengt. MINI heeft met de keuze voor een relatief klein accupakket het gewicht en de prijs van de auto binnen de perken willen houden.

Dat is ten dele gelukt. Met een gewicht van 1.365 kilo is de MINI Electric 165 kilo lichter dan de Opel Corsa-e die we onlangs testten. De basisprijs van 34.900 euro is voor MINI-begrippen redelijk gunstig, maar een Corsa heb je al voor 4.401 euro minder en dat terwijl de Opel een groter accupakket heeft.

Het testverslag van de Corsa-e vind je hier, een vergelijkende test van de Opel en de eerder genoemde Honda e hier. De technische gegevens van de MINI staan in het overzicht onderaan dit artikel.

De MINI Electric is met 1.365 kilo relatief licht. (Foto: Alexander van der Meer)

De aanblik van het interieur geeft een 'cadeaugevoel'

De prijs van de MINI is weliswaar stevig, maar je ziet en voelt wel direct wat je voor die investering terugkrijgt. Het materiaalgebruik en de afwerking zijn top, de zitpositie is perfect, de stoelen zitten als gegoten en ook de aanblik van het interieur geeft een 'cadeaugevoel'.

Daarnaast is de auto goed uitgerust. Je krijgt altijd ledkoplampen, automatische klimaatregeling, een infotainmentsysteem met navigatie en Apple CarPlay en cruisecontrol. De MINI stamt in de basis uit 2014 en dat blijkt onder meer uit de beperkte veiligheidsuitrusting.

Het binnenste van de MINI doet in eerste instantie wat druk aan, maar je bent er snel wegwijs en de bediening is heel logisch. Bovendien zijn de mogelijkheden van het relatief kleine infotainmentscherm zeer uitgebreid. Deze auto koop je echt om er vervolgens een paar uur op de oprit zoet mee te zijn.

Ook onderweg voelt de MIN Electric als een auto uit een hogere klasse. Zo is het onderstel is mooi stil, ook op een slecht wegdek. Op de snelweg hoor je hooguit wat windgeruis en bandengeluid. Op oudere snelwegen had voor dit geld wel iets van het bandengeluid achterwege mogen blijven.

Het MINI-interieur is een spektakelstuk, zeker in de avond. (Foto: Alexander van der Meer)

Karakteristieke rijeigenschappen zijn behouden

De MINI Electric stuurt als een echte MINI, dus direct en met veel gevoel. In combinatie met het straffe onderstel en het prestatieniveau van de elektrische aandrijflijn heb je hier te maken met een serieus rijijzer, zeker in de sportstand. In bochten kan de MINI harder dan de bestuurder durft.

In de rijstanden 'mid' en 'green' lever je aan prestaties niks in, wel reageert de auto dan wat vriendelijker op de input van de bestuurder op het stroompedaal. In 'sport' trekt de MINI Electric desgevraagd als een dolenthousiaste hond aan de lijn.

De MINI laat zich met de recuperatiestand op standje maximaal met een pedaal rijden. Doordat de auto sterk afremt zodra je van het pedaal af gaat, is het even wennen. Maar daarna wil je niks anders meer. De MINI komt volledig tot stilstand bij een stoplicht en je hoeft je voet vervolgens niet op de rem te houden.

Voor stuurplezier moet je bij MINI zijn. (Foto: Alexander van der Meer)

Je kunt er een sport van maken om de auto efficiënt te gebruiken

MINI is zoals bekend onderdeel van de BMW Group, die al sinds 2013 in de vorm van de BMW i3 een elektrische auto voert. Die opgedane ervaring zie je terug in de MINI. Dat komt niet alleen tot uiting in hoe de auto op het pedaal reageert en de mate waarin je energie kunt terugwinnen, maar ook in het lage energieverbruik van de MINI Electric. Daarnaast word je op allerlei manieren op de hoogte gehouden van de staat van de accu en de actieradius.

Zo toont het display voor je neus niet alleen hoeveel accucapaciteit er nog over is, ook het geschatte rijbereik wordt continu bijgehouden. Zo is het niet ongebruikelijk dat je na een snelwegrit eenmaal terug in de stad de verwachte actieradius ziet oplopen. Dit gebeurt dankzij de lagere snelheid en het de grotere hoeveelheid remenergie die je kunt terugwinnen.

Op die manier kun je er een sport van maken om de MINI Electric helemaal uit te wringen qua bereik. Soms zal dat ook wel moeten, aangezien je er volgens de fabrikant maximaal 232 kilometer ver mee komt. Daarvoor moet je op basis van onze ervaring met 95 kilometer per uur onderweg gaan met de klimaatregeling uitgeschakeld. Dat wil je waarschijnlijk niet, waardoor 180 à 190 kilometer rijbereik realistischer is.

Achter deze 'tankdop' gaat de laadopening schuil. (Foto: Alexander van der Meer)

Conclusie

De MINI Electric komt gezien zijn formaat, relatief lage gewicht en beperkte rijbereik vermoedelijk het beste tot zijn recht in de stad. Maar juist die omgeving legt de minpunten van de MINI bloot. Het onderstel is eigenlijk te straf voor de stadsomgeving. Daarnaast is de MINI Electric te allen tijde een driedeurs, waardoor je in krappe parkeervakken last hebt van die enorme portieren. De achterbank is niet geschikt voor passagiers, zelfs niet voor kinderen. Ook de bagageruimte houdt met 211 liter niet over. Als Randstadauto komt de MINI wel tot zijn recht, zij het tegen een stevige prijs.

Lastig in krappe parkeervakken, dit portier. (Foto: Alexander van der Meer)

Samenvatting

Technnische gegevens MINI Electric Accucapaciteit: 32,6 kWh (waarvan 28,9 kWh bruikbaar)

Opgegeven verbruik: 15-18 kWh/100 km

Testverbruik: 15,5 kWh/100 km

Opgegeven rijbereik: 200-232 kilometer

Behaald rijbereik: 180-190

Snellaadtijd tot 80 procent vol: 35 min (50 kW, DC)

Laadtijd tot 80 procent vol, driefasen laden: 2,5 uur (11 kW, AC)

Vermogen: 135 kW (184 pk)

Topsnelheid: 150 km/h

Acceleratie 0-100 km: 7,3 seconden

Gewicht: 1.365 kilo

Basisprijs: 34.900 euro

Prijs testauto: 40.900 euro

Het MINI-logo wordt op de stoep geprojecteerd. (Foto: Alexander van der Meer)