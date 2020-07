Mitsubishi Motors kondigde maandag aan de ontwikkeling en introductie van nieuwe modellen voor Europa te bevriezen en zich voortaan op markten in Azië, Afrika, Australië en Zuid-Amerika te richten. Daarmee is een vertrek van Mitsubishi uit Europa niet uitgesloten. Het merk heeft een bijzondere band met Nederland. Zo verging het de Japanners in ons land.

Mitsubishi is al sinds de jaren zeventig actief in Nederland en modellen als de Colt en Galant raakten al snel ingeburgerd. Daarnaast haakte het in de vroege jaren tachtig met de Space Wagon als een van de eerste merken in op de groeiende vraag naar ruimtewagens.

De Pajero is ook zo'n product uit die tijd. De onverwoestbare terreinwagen wordt nog geregeld ingezet door marktkooplui en managehouders, ook de exemplaren van bijna veertig jaar oud. Met 15.225 registraties beleefde Mitsubishi in 1987 een van de beste jaren ooit in Nederland.

Carisma-posters baren opzien

In de jaren erna liep de verkoop terug en in 1994 werd een voorlopig dieptepunt van 8.202 stuks bereikt. In de tweede helft van de jaren negentig omarmde het Nederlandse koperspubliek Mitsubushi weer.

Dat had het merk vooral te danken aan de samenwerking met de Nederlandse overheid en Volvo. Samen bliezen de drie partijen de oude DAF-fabriek in het Limburgse Born nieuw leven in voor de productie van de Mitsubishi Carisma en de Volvo S40/V40, die op hetzelfde platform stonden. Als klap op de vuurpijl greep Mitsubishi in 1995 de AutoRai aan als beurs voor de wereldpremière van de Carisma.

De auto staat sinds zijn introductie in het nationale geheugen gegrift. Niet zozeer vanwege een fraaie vormgeving of betrouwbare techniek, maar door een opzienbarende marketingcampagne uit 1997. Mitsubishi gaf tachtig exemplaren weg en het enige wat je ervoor hoefde te doen was de krantenpagina met de Carisma-advertentie voor het raam te hangen. Al snel werd het straatbeeld in Nederland bepaald door rode krantenpagina's op de ramen. Naar verluidt had een op de drie woningen in ons land zo'n poster voor het raam.

De verkoop van Mitsubishi vaarde er wel bij. Het aantal registraties van de Carisma steeg van 3.298 in 1996 naar 7.815 in het jaar van de reclamecampagne, terwijl het totaal aantal registraties van Mitsubishi opliep tot 13.669 exemplaren. Uiteindelijk beleefde het merk in 1999 het beste jaar ooit in Nederland met een verkoop van 15.375 personenwagens.

De auto baarde geen opzien, de reclamecampagne des te meer. (Foto: AutoWeek)

Stilte voor de storm

Alsof de geschiedenis zich herhaalde, gingen de verkopen niet veel later opnieuw onderuit. Tussen 1999 en 2003 halveerde de verkoop van Mitsubishi in Nederland bijna. Daar kon de productie van de Colt in Limburg niets aan veranderen. Voor dat model was het Japanse merk een samenwerking aangegaan met Daimler, waardoor ook de Smart ForFour van de productielijn in Limburg rolde.

De Smart was geen succes en de productie ervan werd voortijdig gestaakt. Het gat vulde Mitsubishi op door de bouw van de Outlander naar Nederland te verplaatsen. Peugeot en Citroën leverden hun eigen modellen op Mitsubishi-basis, waardoor er even sprake van was om ook de productie van deze auto's naar Limburg te halen. De wereldwijde economische crisis en de teleurstellende vraag staken daar uiteindelijk een stokje voor.

In 2012 maakte Mitsubishi bekend te stoppen met de productie in Nederland. Toeval of niet, dat jaar beleefde het merk het slechtste verkoopjaar in ons land tot nu toe. Er gingen slechts 3.580 nieuwe auto's op kenteken. Gelukkig voor de Japanners betekende het slechts een stilte voor de storm.

Het besluit te stoppen met NedCar leidde in 2012 tot protesten. (Foto: NU.n)

Bijtellingsvoordeel stuwde verkoop op

Datzelfde jaar werd de nieuwe Mitsubishi Outlander aangekondigd. Het model werd onder meer leverbaar met plug-inhybrideaandrijving. Op dat moment was de belastingwetgeving in Nederland zodanig dat zakelijke rijders geen bijtelling hoefden te betalen. De rest is geschiedenis.

In 2013 stond het aantal registraties alweer op 12.251, waarvan 8.730 Outlanders. In 2014 beleefde Mitsubishi in Nederland met een verkoopaantal van 14.533 stuks het beste jaar sinds 1999. Helaas lijkt dat een tijdelijk opleving te zijn geweest.

De aandacht voor de Outlander PHEV leidde de aandacht af van het feit dat Mitsubishi al een aantal jaar een vrij uitgekleed aanbod had. Modellen als de Colt en Galant waren toen al lang verdwenen. Met de Space Star-stadsauto en ASX scoorde het merk weliswaar prima, maar vernieuwingen bleven uit.

Anno 2020 zijn de genoemde modellen nog altijd leverbaar. De ASX is in de basis inmiddels tien jaar oud, de Space Star zeven jaar. De laatste echt nieuwe Mitsubishi was de Ecplise Cross uit 2017. Eerder deze maand werd de nieuwe Outlander aangekondigd voor 2021, maar die introductie lijkt met het nieuws van maandag van de baan.

Mitsubishi Motors Nederland sluit niet uit dat het merk over een aantal jaar verdwenen is. Wel benadrukt de organisatie dat het in ieder geval tien jaar na het stoppen met de levering van een model nog onderdelen en service met betrekking tot het model aanbiedt.

154 Kom je met 4x4 of winterbanden beter de skipiste op?

NU.nl testte de Eclips Cross in 2018 in de sneeuw.