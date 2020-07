Mitsubishi Motors heeft maandag aangekondigd geen nieuwe modellen meer te zullen introduceren voor de Europese markt, waaronder Nederland. Het huidige aanbod blijft in de verkoop en ook de dealers blijven vooralsnog open voor servicebeurten. De Nederlandse importeur bevestigd het nieuws.

Volgens Willem Jan Oosterveld, algemeen manager marketing en pr bij Mitsubishi Motor Sales Nederland, heeft het Japanse merk de ontwikkeling en introductie van nieuwe modellen voor Europa bevroren.

De beslissing is ingegeven door de oplopende verliezen bij het Japanse merk. Vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende afgenomen wereldwijde verkoop stevent het bedrijf in het gebroken boekjaar af op een verlies van 130 miljard yen (ruim 1,1 miljard euro). Dat zou het grootste verlies voor Mitsubishi in zestien jaar zijn.

Daarnaast wordt het merk binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi anders gepositioneerd. Mitsubishi zal zich vooral op de Aziatische markten richten. De overgebleven middelen worden ingezet om het merk in Afrika, Australië en Zuid-Amerika beter op de kaart te zetten.

"De Europese markt is uiterst competitief. Mitsubishi heeft in Europa een marktaandeel van zo'n 1 procent en het merk moet grote investeringen doen om te voldoen aan de strenge eisen die in Europa gesteld worden", zegt Oosterveen. Dergelijke kosten zijn niet langer te rechtvaardigen, zo lijkt de strekking van het bericht vanuit Japan.

'Niet ondenkbaar dat Mitsubishi verdwijnt'

Details over de toekomst van Mitsubishi in Europa ontbreken nog, ook bij de Nederlandse afdeling. Maar het is volgens Oosterveld niet ondenkbaar dat het merk over enkele jaren verdwenen is.

Wel benadrukt Mitsubishi Motors Nederland in ieder geval tien jaar na het einde van de levering van een model nog onderdelen en service aan te bieden.

Mitsubishi was in de jaren tachtig en negentig een middelgrote speler op de Nederlandse markt. Vanaf 1999 werd een dalende lijn ingezet, tot de komst van de Mitsubishi Outlander met plug-inhybrideaandrijving. Dankzij fiscaal voordeel werd dit een groot succes. Hierdoor leefde het merk in 2013, 2014 en 2015 helemaal op. Het aantal registraties lag dat jaar op 14.533, het grootste aantal sinds 1999.

In Nederland werden tot en met juni 2.337 nieuwe personenwagens van Mitsubishi geregistreerd tegenover 4.146 stuks vorig jaar. Het succesvolste model is de Space Star, waarvan 1.173 exemplaren op kenteken gingen.