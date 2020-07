De nieuwe Rolls-Royce Ghost komt deze herfst, zo laat het Britse merk maandag weten. Daarmee krijgt het meest succesvolle model uit de 116-jarige geschiedenis van Rolls-Royce een opvolger. Volgens ceo Torsten Müller-Ötvös krijgt de auto een ingetogen uiterlijk.

De Rolls-Royce-topman zegt in een open brief dat het de nadrukkelijke wens van het huidige klantenbestand was om de Ghost van een nog minimalistischer ontwerp te voorzien. Ter illustratie geeft het merk maandag een schets van het profiel van de auto vrij. Daarnaast komt er meer nadruk op innovatieve techniek, aldus Müller-Ötvös.

De eerste Rolls-Royce Ghost werd in 2009 gepresenteerd en is sindsdien in min of meer ongewijzigde vorm op de markt. In 2014 werd de Ghost Series II onthuld, een opgewaardeerde versie. In augustus 2019 kondigde Rolls-Royce met de Ghost Zenith Collection het einde van de productie van het huidige model aan.

