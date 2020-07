Kia heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 66 procent minder winst gedraaid. Het Zuid-Koreaanse merk noteerde een nettowinst van 392,3 miljard won, omgerekend 280,5 miljoen euro. Ook de omzet en verkoop liepen terug, zo maakt het concern vrijdag bekend.

Tot en met juni verkocht Kia wereldwijd ruim 1,16 miljoen voertuigen, een daling van 15,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet zakte met 3,8 procent in tot 25.94 biljoen won.

Kia had vooral last van de dalende verkoop buiten Korea, aangezien er op de thuismarkt juist 14,6 procent meer voertuigen werden verkocht. Het aantal registraties in de rest van de wereld liep met 21,8 procent terug tot 886.448 stuks.

Met name de prestaties gedurende het tweede kwartaal, waarin de effecten van de coronacrisis verwerkt zijn, drukten de halfjaarcijfers van Kia. Het totaal aantal registraties daalde deelde tussen april en juni met 27,8 procent naar 515.050 stuks. De kwartaalwinst ging met 75 procent onderuit naar 126,3 miljard won.

In Nederland doet Kia het dit jaar goed. Tot en met juni verkocht het merk 13.662 personenwagens in ons land, goed voor een tweede plek op de verkoop ranglijst achter Volkswagen. De Kia Niro is het bestverkochte model van Nederland.