BMW komt met een speciale versie van de X7, de Edition Dark Shadow. In totaal zal het Duitse merk 500 exemplaren bouwen, waarvan er drie naar Nederland komen.

De Edition Dark Shadow-behandeling omvat een speciale lakkleur, 22-inch wielen en zwarte accenten. Zo zijn niet alleen de wielen in het zwart uitgevoerd, hetzelfde geldt voor de grille en luchtinlaten. Daarnaast is de X7 voorzien van het zogeheten M Sport-pakket en een speciale sportuitlaat.

De stoelen en deurpanelen zijn grotendeels voorzien van leer in de kleur Night Blue. De wangen van de stoelen en het onderste deel van de portieren zijn gewoon zwart. Het is niet bekend in combinatie met welke motorisering de X7 Edition Dark Shadow leverbaar wordt. In augustus gaat de productie van start. Het model loopt in het Amerikaanse Spartanburg van de band.

Er komen drie exemplaren van de X7 in deze uitvoering naar Nederland. (Foto: BMW)

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl