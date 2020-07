De Bugatti Baby II, een elektrisch schaalmodel van de Bugatti Type 35 uit 1924, is opnieuw te koop. Er zijn er vanwege de coronacrisis enkele productieplekken vrijgekomen, heeft de Franse sportwagen fabrikant vrijdag bekendgemaakt. De auto, die al uitverkocht leek, is ongeveer 25 procent kleiner dan het origineel en kost minimaal 30.000 euro.

De Baby II werd vorig jaar maart aangekondigd als opvolger van de Bugatti Baby uit 1926, een auto die oprichter Ettore Bugatti destijds voor zijn jongste zoon Roland bouwde. Het 2020-model heeft net als in 1926 het uiterlijk van de legendarische Bugatti Type 35, met zo'n tweeduizend overwinningen nog altijd de succesvolste racewagen uit de geschiedenis van de autosport.

Alle vijfhonderd beschikbare exemplaren van de Baby II waren bij de aankondiging direct vergeven, maar vanwege de coronacrisis hebben enkele reserveringshouders van hun productieplek afgezien.

De Baby II heeft twee rijstanden; een voor kinderen en een voor volwassenen. In de eerste stand wordt het vermogen beperkt tot 1 kW, waardoor de topsnelheid uitkomt op 20 kilometer per uur. Volwassenen krijgen de beschikking over 4 kW en een top van 45 kilometer per uur. Onderhuids zit een accupakket van 1,4 kWh, waarmee je ongeveer 25 kilometer ver komt.

Daarnaast is voor 43.000 euro een zogeheten Vitesse-versie van de Baby II te koop. Deze uitvoering heeft een accupakket van 2,8 kWh en een vermogen van 10 kW. De topsnelheid van de Baby II Vitesse is 70 kilometer per uur. Net als bij de Veyron en Chiron kan middels een zogeheten 'Speed Key' het maximale vermogen benut worden. De actieradius ligt op zo'n 50 kilometer.

Het topmodel is de 58.500 euro kostende Pur Sang-versie. In dat geval komen de carrosseriedelen niet uit een 3D-printer, maar wordt de aluminium koets met de hand gemaakt.

De Baby II is 25 procent kleiner dan de Bugatti Type 35. (Foto: Bugatti)