Zo'n 375.000 treinreizigers hebben tussen maart en juli hun treinabonnement aan laten passen of gepauzeerd, meldt de NS vrijdag. De spoorvervoerder bood reizigers verschillende regelingen aan, om zo kosten te vermijden toen het treinverkeer vrijwel stillag. NS heeft zo'n 2,6 miljoen abonnementhouders.

De spoorvervoerder schrijft dat voornamelijk mensen met duurdere contracten, de forensen, gebruikmaakten van regeling: van de forensen besloot zo'n 60 procent om het NS-abonnement tijdelijk stop te zetten. Kortingkaarthouders deden dit slechts in 5 procent van de gevallen.

Mensen die een treinkaartje voor een reis over de grens hadden, maakten massaal gebruik van een regeling om geld terug te krijgen of de reis om te boeken. Zo'n 275.000 internationale treinreizigers maakten gebruik van de regeling, meldt de NS.

In de eerste maanden van de coronacrisis was de trein alleen beschikbaar voor noodzakelijke reizen en werden Nederlanders opgeroepen om thuis te werken. Hierdoor stortte de vraag naar nieuwe treinabonnementen in. Sinds eind juni rijdt de spoorvervoerder weer met de volledige dienstregeling en inmiddels is het ov weer toegankelijk voor iedereen. Hierdoor trekt de vraag naar abonnementen ook weer aan, meldt de NS.