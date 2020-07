De Renault Zoe was tot en met juni de bestverkochte elektrische auto van Europa. De auto lost daarmee de Tesla Model 3 af, die naar plek twee schuift. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de fabrikanten, die inmiddels gepresenteerd zijn.

In de eerste zes maanden werden in Europa 37.540 exemplaren van de Renault Zoe geregistreerd, een toename van 50 procent. Daarmee wist de Franse auto de Tesla Model 3 te achterhalen en passeren als bestverkochte elektrische auto van het continent. De teller bij het Amerikaanse merk bleef steken op 32.300 stuks.

Vooral de hoge subsidies voor elektrische auto's en fabriekskorting in landen als Duitsland en Frankrijk stuwden de verkoop van de Zoe op.

De Volkswagen e-Golf en Nissan Leaf staan eveneens in de Europese top vijf. De hoge notering van de e-Golf is bijzonder, omdat Volkswagen het model eigenlijk al uit productie had willen nemen. Met de aanloopproblemen van de nieuwe ID.3 werd eerder dit jaar echter besloten het model langer te zullen bouwen, met succes.

De snelste stijger van de afgelopen maanden was de Peugeot e-208, die de top vijf tot enkele exemplaren is genaderd.