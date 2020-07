In navolging van de reguliere MINI Countryman is nu ook de zogeheten John Cooper Works-versie opgewaardeerd. De sportieve uitvoering van de Countryman ondergaat vergelijkbare uiterlijke wijzigingen, waaronder aangepaste bumpers en anders ingedeelde koplampen.

Aan de voorzijde valt de vernieuwde grille op, terwijl het patroon van de Britse vlag voortaan in de achterlichtunits verwerkt is, net zoals bij andere modellen van MINI het geval is. Aan de motor veranderde niks. Deze levert onveranderd 306 pk, waarmee de SUV in 5,1 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert.

Binnenin is voortaan tegen betaling een digitaal instrumentarium van 5,5 inch leverbaar. Een scherm van 8,8 inch voor het infotainmentsysteem behoort nu ook tot de mogelijkheden. De vernieuwde MINI Countryman JCW komt in november op de markt. De prijzen zijn nog niet bekend.

Kijk ook op AutoWeek.nl