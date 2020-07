Volvo Cars rekent op een snel herstel van de wereldwijde automarkt. Het Zweedse merk verwacht dit jaar de winst en omzet van vorig jaar te kunnen evenaren, ondanks een dinsdag bekend gemaakt verlies over het eerste half jaar van 96,5 miljoen euro.

In dezelfde periode een jaar eerder werd er nog een winst van 538,5 miljoen euro winst gemaakt. Tot en met juni werden bovendien minder auto's verkocht. In Europa daalde het aantal registraties met 29,5 procent, in de Verenigde Staten met 13,7 procent. In China, waar moederbedrijf Zhejiang Geely Holding Group gevestigd is, liep de verkoop met 3 procent terug.

"De terugval in het eerste half jaar was tijdelijk. We verwachten een snel herstel in de tweede helft van het jaar", aldus CEO Hakan Samuelsson.

"Als de markt herstelt zoals wij nu voorzien, dan houden we rekening met dezelfde verkoopcijfers als we in de tweede helft van 2019 zagen. Het is ons doel om ook qua winst en omzet op dezelfde cijfers uit te komen", zo klinkt het optimistisch.

