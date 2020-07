De vliegende auto van het Nederlandse bedrijf PAL-V gaat volgende maand voor het eerst de openbare weg op. Daarmee zet de in Raamsdonkveer gevestigde onderneming een nieuwe stap richting de langverwachte uitlevering van de eerste modellen.

De PAL-V, een zogeheten vliegende auto, ondergaat in augustus de laatste keuring van de Rijksdienst Wegverkeer, waarna het voertuig de weg op gaat. Dat verklaarde commercieel directeur Marco van den Bosch afgelopen vrijdag tegenover Omroep Brabant.

Op die manier komt de marktintroductie van de in 2017 officieel gepresenteerde V-PAL een stap dichterbij. Die stond aanvankelijk gepland voor 2019, maar werd vanwege alle rompslomp die de juiste certificering met zich meebrengt, vertraagd tot 2021.

"We hebben ons een beetje verkeken op de hoeveelheid instanties waar je mee te maken krijgt, die bovendien ook nog eens onafhankelijk van elkaar werken", zegt chief commercial officer Marco van den Bosch tegen NU.nl. "Er bestonden geen procedures voor een voertuig als de PAL-V; die hebben we in sommige gevallen zelf moeten schrijven."

Inmiddels zijn de plooien gladgestreken en kan de PAL-V zo goed als zeker de weg op, om medio volgend jaar in productievorm ook het luchtruim kiezen. In 2012 werd er voor het eerst gevlogen, toen nog met een testexemplaar.

Volgende maand moet de PAL-V de weg op kunnen. (Foto: PAL-V)

Relatief veel Nederlandse klanten

Twee jaar geleden sprak NU.nl al eens met ceo Robert Dingemanse, die toen uitweidde over de kansen van de V-PAL op de Nederlandse markt, aangezien ons land dichtbevolkt is en relatief weinig vliegvelden kent.

"Er zijn een aantal plekken in Nederland waar onze klanten in gesprek zijn met gemeenten, om buiten de bebouwde kom een veldje aan te wijzen waar PAL-V-eigenaren gebruik van kunnen maken zodat niemand er last van heeft".

De PAL-V heeft 180 meter nodig voor een rollende start, terwijl de totale opstijgafstand 330 meter is.

Volgens het bedrijf zijn er inmiddels ruim honderd exemplaren van de PAL-V verkocht, waarvan veertig in Nederland. De PAL-V Liberty Sport Edition kost 299.000 euro exclusief belastingen. De eerste serie van negentig exemplaren waar de productie mee van start is gegaan, de zogeheten Pioneer Edition, kost 499.000 euro.

Geen helikopter

Instappen en wegvliegen doe je uiteraard niet zomaar. Daarom heeft PAL-V een eigen FlyDrive Academy, waarbij door middel van zes vijfdaagse trainingsmodules je vliegbrevet voor het voertuig kan halen. Deze week wordt begonnen met het opleiden van de instructeurs.

In tegenstelling tot wat het uiterlijk van de PAL-V doet vermoeden, ben je daarmee nog geen helikopterpiloot. De PAL-V werkt namelijk via het zogeheten autogiroprincipe. Daarbij wordt de rotor niet door een motor aangedreven, maar komt deze in beweging door langsstromende lucht. Een propeller achterop brengt de PAL-V in beweging, waarna de rotor voor de lift (hefkracht) zorgt.

Op de weg heeft de PAL-V een topsnelheid van 160 kilometer per uur, in de lucht een van 180 kilometer per uur. Om de maximale range van 500 kilometer te halen, wordt aangeraden met 140 kilometer per uur te vliegen. De PAL-V haalt een maximale hoogte van 3.500 meter.

De Nederlandse vliegende auto heeft geen alledaags interieur. (Foto: PAL-V)