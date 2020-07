Groupe Renault heeft tot en met juni wereldwijd ruim 1,256 miljoen voertuigen verkocht, 34,9 procent minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat maakt het Franse bedrijf maandag bekend. Vooral in Europa had het concern het zwaar.

Groupe Renault is het moederbedrijf van Alpine, Dacia, Lada, Renault en Renault Samsung Motors. In Europa, het belangrijkste afzetgebied van de fabrikant, daalde het aantal registraties van personenwagens en bedrijfsauto's met 41,8 procent tot 1,07 miljoen stuks.

"De wereld maakt een ongekende crisis door, die onze bedrijfstak hard raakt", aldus Denis le Vot, de man verantwoordelijk voor de wereldwijde verkoop.

In juni was sprake van herstel, zo claimt de groep. Renault was vorige maand het bestverkochte merk in Europa. Dat was onder meer te danken aan de vraag naar de volledig elektrische Zoe. In de eerste helft van dit jaar steeg de verkoop met 50 procent naar 37.540 stuks. Bovendien werden er in juni 11.000 nieuwe bestellingen genoteerd.

Dat neemt niet weg dat de verkoop van het merk in de eerste zes maanden wereldwijd 37,9 procent lager uitviel. Dochtermerk Dacia zag het aantal registraties met 46,2 procent dalen, terwijl Lada 23,3 procent minder verkocht.

De enige positieve uitschieter was de Zuid-Koreaanse tak van het bedrijf. Renault Samsung Motors verkocht tot en met juni 53.142 nieuwe personenwagens, een toename van 58,8 procent.