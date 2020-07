Porsche heeft de nieuwe 911 Turbo onthuld. Het model is de vierde vermogensvariant binnen de 911-reeks en vult het gat op tussen de 911 Carrera S en de 911 Turbo S. De auto kost net geen 240.000 euro.

De Porsche 911 Turbo is goed voor een vermogen van 580 pk en daarmee heeft het nieuwe model 40 pk meer dan zijn voorganger. Bovendien vult het model zo het gat tussen de 450 pk sterke 911 Carrera S en de 650 pk sterke 911 Turbo S.

De 911 Turbo accelereert in 2,8 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door tot 320 kilometer per uur. Het model is te herkennen aan de bredere wielbasten, extra koelopeningen en een grotere achterspoiler.

De nieuwe 911 Turbo is per direct te bestellen. De Porsche 911 Turbo Coupé kost minstens 239.200 euro, terwijl Porsche voor de 911 Turbo Cabriolet een bedrag van minimaal 254.600 euro vraagt.

