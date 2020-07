Porsche heeft tot en met juni wereldwijd 116.964 nieuwe auto's afgeleverd, een daling van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De SUV's van het merk waren het meest in trek, gevolgd door de 911-sportwagen.

Van de 911 werden ondanks de coronacrisis in de eerste zes maanden van dit jaar meer exemplaren afgeleverd dan vorig jaar. Het aantal leveringen lag met 16.919 stuks 2 procent hoger dan in 2019.

Van de Cayenne werden 39.245 exemplaren afgeleverd, waarmee de SUV het populairste model van Porsche was. De andere SUV van het merk, de Macan, werd 34.430 keer aan klanten overhandigd.

China is de belangrijkste afzetmarkt voor Porsche, aangezien daar 39.603 nieuwe auto's een eigenaar vonden. De afzetdaling bleef er beperkt tot 7 procent. Ook in de rest van Azië, het Midden-Oosten en Afrika ging het relatief goed, want de daling beleef beperkt tot 3 procent.

De grootste klappen vielen in de Verenigde Staten (-20 procent) en op de Duitse thuismarkt (-25 procent).