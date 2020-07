Nissan heeft de nieuwe Ariya onthuld, een nieuwe volledig elektrische cross-over die maximaal 500 kilometer aan rijbereik heeft. De Ariya staat op een nieuwe elektrisch platform en komt in vier verschillende uitvoeringen op de markt. Tevens mag de auto tot 1.500 kilo trekken.

De 4,60 meter lange Ariya is een belangrijke auto voor Nissan, want hiermee hoopt het merk de weg naar herstel in te slaan na een beroerd financieel jaar. Het nieuwe model staat op een volledig nieuw elektrisch platform en het design laat volgens Nissan zien hoe toekomstige elektrische modellen van de Japanners eruit zullen gaan zien.

Ook binnenin vaart Nissan een hele andere koers. Het interieur wordt gedomineerd door twee schermen van elk 12,3 inch. Reguliere knoppen en schakelaars zijn verdwenen, wél geeft Nissan de Ariya een stel aanraakgevoelige knoppen met haptische feedback.

Het instapmodel van de Ariya-reeks heeft een accupakket van 63 kWh en een 160 kW (218 pk) sterke elektromotor op de vooras. Daarmee sprint de auto in 7,5 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt hij een top van 160 kilometer per uur. De actieradius is vastgesteld op 360 kilometer.

Daarnaast is de Ariya leverbaar met een accupakket van 87 kWh. In dat geval heeft de elektromotor een vermogen van 178 kW (242 pk). Deze uitvoering komt maximaal 500 kilometer ver.

Fysieke knoppen ontbreken in het Ariya-interieur. (Foto: Nissan)

Voortaan ook met vierwielaandrijving en CSS-aansluiting

Tevens is de Ariya met vierwielaandrijving verkrijgbaar. In combinatie met het accupakket van 63 kWh resulteert dat in een rijbereik van 340 kilometer, in combinatie met het exemplaar van 87 kWh in 400 kilometer.

Het vermogen van de vierwielaangedreven modellen ligt op respectievelijk 205 en 225 kW (279 en 306 pk). De krachtigste Ariya accelereert in 5,1 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door tot 200 kilometer per uur.

De 63 kWh-uitvoeringen komen met een 7,4 kW-boordlader, de 87 kWh-varianten hebben een 22 kW 3-fasenlader. De Ariya heeft in tegenstelling tot de Leaf een CSS-aansluiting voor snelladen.

Nissan verwacht later dit jaar te kunnen zeggen wanneer de Ariya op de markt komt en tegen welke prijs.

