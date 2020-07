Mercedes-AMG heeft met de GT Black Series het topmodel van de GT-reeks gepresenteerd. De Black Series-benaming is doorgaans voor de extreemste modellen gereserveerd en de GT Black Series is daar met zijn uitbundige spoilers geen uitzondering op.

Met zijn vermogen van 730 pk uit een 4,0-liter-V8-motor is de nieuwe AMG GT Black Series 145 pk sterker dan de AMG GT R, die voorheen de krachtigste uitvoering was. De Black Series accelereert in 3,2 seconden naar 100 kilometer per uur, terwijl na 9 seconden de 200 kilometer per uur wordt bereikt. De topsnelheid ligt op 320 kilometer per uur.

De AMG GT Black Series is te herkennen aan tal van luchtgeleiders, uitstroomopeningen en andere aerodynamische aanpassingen, waaronder een grote achterspoiler. Deze spoiler is verstelbaar, net als de schroefveren. Dankzij de toepassingen van koolstofvezel, lichter glas en dunnere kuipstoelen is het gewicht van de auto zo klein mogelijk gehouden.

Het precieze getal is niet vrijgegeven, maar Mercedes-AMG zegt dat het dankzij het kleine gewicht en de aerodynamische aanpassingen met de GT Black Series zijn meest dynamische auto ooit heeft gebouwd. Dat het model geschikt is voor circuitgebruik blijkt onder meer uit de optioneel verkrijgbare rolkooi, vierpuntsgordels en een brandblusser.

Prijzen van de nieuwe AMG GT Black Series zijn nog niet bekend. (Foto: Daimler)

Kijk voor meer foto's en informatie op AutoWeek.nl