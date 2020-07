Opel was decennialang de onbetwiste nummer één in Nederland. Die positie is ingenomen door Volkswagen. Sinds de overname door het Franse PSA in 2018 is de weg naar boven ingezet. De Opel Corsa, het eerste model dat onder PSA-regie gepresenteerd is, was in juni de bestverkochte auto van ons land. Gaat dit model Opel er weer helemaal bovenop helpen?

Doordat Opel afscheid heeft genomen van een aantal modellen uit het tijdperk van vorige eigenaar General Motors, loopt het aantal registraties dit jaar fors achter op 2019. Waar het merk in de eerste helft van dat jaar nog 18.275 modellen op kenteken zette, waren dat er dit jaar nog slechts 9.992 stuks. De coronacrisis is daar mede de oorzaak van, maar het komt vooral door het wegvallen van de Karl en Mokka X.

Nu de verkoop van de Corsa op stoom komt en er een volledig nieuwe Mokka in aantocht is, kan Opel weer azen op een podiumplek in de verkooplijst. Daarbij heeft het merk een belangrijke troef in handen: van de Corsa en Mokka zijn ook volledig elektrische versies beschikbaar. De Opel Corsa-e was de afgelopen week onze testauto.

Hoewel de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's inmiddels leeg is voor dit kalenderjaar, is de Corsa-e nog altijd een prima aanbieding. Het model is er vanaf 30.499 euro, wat voor een elektrische auto met een opgegeven rijbereik van 337 kilometer heel redelijk is. Concurrenten als de Honda e, Mini Electric en Peugeot e-208 zijn minimaal 4.000 euro duurder. Aangezien er voor 2021 bovendien opnieuw subsidie beschikbaar is, heb je aan de Corsa-e prijstechnisch een goede aanbieding.

Alleen dit kleine logo verraadt dat het hier om een elektrische Corsa gaat. (Foto: Alexander van der Meer)

Nauwelijks als elektrisch te herkennen

De Opel Corsa-e is een elektrische auto van het soort dat zich vermomt als gewone brandstofauto. Er is vrijwel niets dat erop wijst dat je met een elektrische variant onderweg bent. Hooguit dat het ontwerp van de lichtmetalen wielen opvalt of de kleine letter 'e' achter de modelnaam. Ook het dashboard is gelijk aan dat van de brandstofexemplaren.

De bediening is probleemloos en het gros van de knoppen en bedieningselementen zit waar je ze verwacht. Het grote aanraakscherm ziet er indrukwekkend uit, maar je kan er minder mee dan het formaat doet vermoeden.

Ook zijn er enkele eigenaardigheden. Zo is het even zoeken naar de knop om de indeling van het digitale instrumentarium te wijzigen. Bovendien zijn de opties beperkt en het resultaat een beetje teleurstellend. Daarnaast is het niet direct duidelijk dat je twee drive-standen van de automaat hebt: de reguliere D-stand en een B-stand, waarmee je meer remenergie kan terugwinnen. Met die stand ingeschakeld kun je de Corsa-e bijna met een pedaal rijden; je rempedaal heb je dan amper nodig.

Het dashboard is zoals dat in andere Corsa's. (Foto: Alexander van der Meer)

Gewicht van 1.530 kilo wreekt zich niet

Standaard vertrek je in de rijmodus 'normal', waarbij de elektromotor 80 in plaats van de maximale 100 kW levert. Je merkt dan al snel dat de auto relatief weinig remenergie terugwint, waardoor ik de auto al snel in 'eco' zette. Dan heb je een vermogen van 60 kW tot je beschikking, maar toch voelt de auto daarmee niet traag.

In 'sport' levert de Opel de flitsende prestaties die je stiekem van een elektrische auto verwacht. Dat is leuk voor een stoplichtsprintjes of een snelle invoegactie, maar voor dagelijks gebruik maakt deze rijstand de Corsa-e net te jachtig.

Het onderstel kan de prestaties prima aan, want het is lekker stevig. Ook de besturing kan het goed bijhouden, al ontbreekt het stuurgevoel. Korte oneffenheden krijg je als bestuurder door, maar storend wordt het nooit. Bij drempels moet je rekening houden met het wagengewicht van 1.530 kilo, maar verder heb je er geen last van.

Voorin geen opbergruimte maar plek voor de elektromotor. (Foto: Alexander van der Meer)

Rijbereik van 300 kilometer goed mogelijk

Gedurende de testperiode reden we met de Corsa-e zoals gezegd veelal in de eco-stand, maar dan wel gewoon met de airconditioning ingeschakeld. De auto zegt dan dat de airco minder hard z'n best doet, maar het voldeed alsnog prima.

Prettiger in gebruik is echter de normale stand, maar dan met de pook in B in plaats van de D-stand. Dan behoud je het voordeel van extra energie terugwinnen zonder dat je iets aan prestaties of comfort inlevert. Dat zou eigenlijk de standaard setting moeten zijn.

Na een dag sturen in de stad, op de snelweg en op provinciale wegen gaf de boordcomputer na een nacht laden een rijbereik van 280 kilometer aan. Als je nog bewuster onderweg gaat, moet 300 kilometer in de zomer haalbaar zijn. Dat het ook anders kan, bleek wel toen we de auto ophaalden. Op basis van het rijgedrag van de vorige bestuurder schatte de Corsa-e het rijbereik bij vertrek in op 230 kilometer.

Het onderstel van de Corsa-e is goed op zijn taak berekend. (Foto: Alexander van der Meer)

Conclusie

Al met al is de Opel Corsa-e een fijne elektrische metgezel die ruim voldoende comfort biedt en tot aansprekende prestaties komt zonder dat je daarvoor als bestuurder veel concessies hoeft te doen. Dankzij de aanschafsubsidie is de elektrische Corsa-e bovendien nauwelijks duurder dan een vergelijkbare benzine-Corsa. Een gezinsauto wordt het echter nooit; daarvoor is de plek op de achterbank en in de bagageruimte ontoereikend.

Heel ruim is de Opel Corsa niet. (Foto: Alexander van der Meer)