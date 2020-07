Je nieuwe producten op de markt brengen op het hoogtepunt van de coronacrisis? VanMoof deed het. De Nederlandse fietsenfabrikant onthulde afgelopen april de S3- en X3-e-bikes en daar plukt het mogelijk nu de vruchten van, aangezien de Nederlandse forens volop op zoek is naar alternatieven voor het openbaar vervoer.

In juni werden er nog nooit zoveel tweedehands auto's verkocht, zo maakte BOVAG eerder deze maand bekend. Ook het aantal registraties van motorfietsen zat in de lift, net als de verkoop van gebruikte motoren. Daarnaast maakte de brancheorganisatie bekend dat de verkoop van nieuwe snor- en bromfietsen in het eerste half jaar van 2020 naar het hoogste niveau sinds 2012 is gegroeid.

In alle gevallen wordt er gewezen naar de toegenomen vraag naar individueel vervoer als een van de reden voor de gestegen verkoop. Als je dagelijks van Den Haag naar Amsterdam moet, kan de goedkope gebruikte auto uitkomst bieden, net als een motorfiets. Op kortere afstanden komt de elektrische fiets in beeld als concurrent voor het openbaar vervoer. VanMoof lijkt dus op het juiste moment het juiste product te hebben.

Dat begint al bij de prijs, want hoewel 1.998 euro niet mis is, is de S3 zo'n 1.000 euro voordeliger dan zijn voorganger. Bovendien is de VanMoof S3 in veel gevallen goedkoper dan de concurrentie. De S3 is de alweer de vijfde elektrische fiets van VanMoof en dat zie je terug in de fraaie details en afwerking.

De VanMoof S3 trekt onderweg veel (positieve) aandacht. (Foto: Alexander van der Meer)

Tesla op twee wielen

Als autojournalist heb ik weinig met fietsen en weet ik er ook niet zo veel van. In die zin behoor ik tot de groep mensen die, vanwege de coronacrisis, nu voor het eerst in aanraking komen met een e-bike.

Allereerst valt op dat niets erop wijst dat dit een elektrische fiets is. Een zichtbare batterij ontbreekt, de elektro-ondersteuning is mooi weggewerkt en de stuurstang zit niet vol met hendels, schakelaars en ingewikkelde tripcomputers.

Doordat auto's mijn referentiekader zijn, kan ik niet anders dan de link leggen met Tesla. Die is binnenin net zo minimalistisch als de VanMoof S3 vanbuiten.

Een traditioneel dashboard ontbreekt, waardoor alles anders lijkt. Totdat je ermee aan de slag gaat en gaat rijden. Dan blijkt de bediening kinderlijk eenvoudig. Zo ook met de VanMoof S3; opstappen en gaan lijkt het devies. De twee knoppen die je tegenkomt, zijn voor de bel en de turbo boost.

Daarvoor moet je net als bij Tesla wel eerst het een en ander via de VanMoof-app instellen, want zo regel je zaken als de mate van ondersteuning en de schakelmomenten. Tevens kan je de S3 ontgrendelen via de app.

Gimmicks zitten er ook op, want via de app kun je het geluid van de bel veranderen in dat van een verjaardagstoeter. Dergelijke grappen en grollen zie je ook terug bij - je raadt het al - Tesla.

Een mooi 'clean' stuur op de S3. (Foto: Alexander van der Meer)

Turbo boost gebruik je incidenteel

Als je zoals ik nog nooit met een elektrische fiets gereden hebt, moet je jezelf even aanleren minder kracht te zetten bij het wegrijden, anders zijn de versnellingen een beetje bruusk.

De mate van ondersteuning ging bij mij al snel naar standje vier, de maximale stand. Dan sleurt de S3 je vlot naar zo'n 25 kilometer per uur. Daarmee is de fiets net zo snel als de elektrische deelscooters die je in grote steden vindt. De meer gevorderde fietsers kunnen hun hart ophalen aan het instellen van de schakelmomenten.

Standje drie werkt prima tot 20 kilometer per uur, stand twee tot 15 kilometer per uur. In alle gevallen geldt dat zodra je boven die snelheid komt, je een soort weerstand voelt. Alsof er iets aanloopt, wat niet heel prettig is. Dat maakt het tevens erg lastig om samen met iemand anders fietsen, tenzij deze persoon precies dezelfde snelheid aanhoudt.

Dan de zogeheten turbo boost-knop. Rij je 25 kilometer per uur, dan heb je er niks aan. Leuker is om deze te gebruiken als je met een gangetje van 15 kilometer per uur onderweg bent. Dan ga je namelijk binnen de kortste keren dubbel zo hard. Dat doe je echter een paar keer en dan laat je het voor wat het is.

De S3 is mede door deze verlichting direct als VanMoof herkenbaar. (Foto: Alexander van der Meer).

Vooral geschikt als dagelijkse stadsfiets

Afhankelijk van gebruik krijg je gedurende 60 tot 150 kilometer ondersteuning op de S3. Kortom, als je woon-werkafstand ongeveer 50 kilometer heen en terug is, kun je prima uit de voeten. Bij langere afstanden wordt het wat lastiger, aangezien de batterij niet uitneembaar is en je de fiets als geheel naar een stopcontact moet brengen. Niet elke werkgever heeft daar plek voor. Als je in een appartement woont, is er thuis evenmin plek voor. Daarbij komt dat de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur buiten de bebouwde kom al snel vrij traag aanvoelt, waardoor langere afstanden bijna saai worden.

Fietsen van Den Haag naar Rotterdam zou ik persoonlijk dan ook zeer incidenteel op een fiets als de VanMoof S3 doen. Werk je aan de andere kant van de stad, dan is de S3 een beter alternatief voor het openbaar vervoer.

Ik vond de S3 dan ook vooral geschikt als dagelijkse stadsfiets, zeker wanneer je zoals ik in een van de vier grote steden woont. Daar wil je immers ook een beetje gezien worden en de vormgeving van VanMoof is ernaar (net als de diefstalpreventie overigens).

De nieuwe VanMoof S3 is in die zin als een auto met een fraai ontwerp: het is misschien niet de meest praktische of gebruiksvriendelijke, maar wel een waar je nog even naar omkijkt als je 'm weg hebt gezet.

De VanMoof is niet de meest praktische, maar wel een van de fraaiste fietsen. (Foto: Alexander van der Meer).