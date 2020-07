Tesla heeft dinsdag in Rijswijk zijn eerste zogeheten V3 Supercharger-station geopend. Hiermee kunnen de modellen van het Amerikaanse merk nog sneller bijgeladen worden. De laadpalen hebben een laadcapaciteit van 250 kW.

De laadcapaciteit van de V3-laadpunten is daarmee flink hoger dan die van de bestaande V2-laders, die goed zijn voor 150 kW. Het nieuwe V3 Supercharger-station heeft in totaal twaalf laadpunten.

Het laadvermogen wordt bij de V3 Superchargers niet langer verdeeld tussen de laadpunten en dat betekent dat het piekvermogen dat de auto ontvangt, afhangt van onder meer de grootte en leeftijd van de batterij en de buitentemperatuur.

Op die manier kan een auto als de Tesla Model 3 Long Range er onder de juiste omstandigheden in vijf minuten 120 kilometer aan rijbereik bij krijgen.

In totaal heeft Tesla in Nederland 384 laadpunten, verspreid over 23 locaties. In Europa zijn dat er 5.037 op meer dan 527 locaties in 29 landen.

Kijk ook op AutoWeek.nl