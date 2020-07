De verkoop van nieuwe snor- en bromfietsen is in het eerste halfjaar van 2020 naar het hoogste niveau sinds 2012 gegroeid, blijkt woensdag uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. In totaal werden er 36.346 nieuwe scooters verkocht, een stijging van 23,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een op de vijf verkochte scooters is inmiddels elektrisch aangedreven.

De brancheverenigingen wijzen naar de coronacrisis als reden voor het feit dat scooters het eerste halfjaar als warme broodjes gingen. "Door de coronacrisis groeit de behoefte aan individueel vervoer. Mensen kiezen vaker voor het comfort en gemak van een scooter, fiets of motor boven het openbaar vervoer", aldus de verenigingen.

Van de ruim 36.000 verkochte scooters, is zeker een vijfde elektrisch aangedreven. BOVAG en RAI Vereniging zeggen tevreden te zijn met de "snelle transitie naar elektrisch vervoer".

De snorfietsen is nog altijd de populairste categorie onder de scooters: in het eerste halfjaar was 73 procent van de verkochte scooters een snorfiets. De bromfiets verliest daarentegen aan populariteit: het aantal nieuwe bromfietsregistraties daalde dit jaar met 4,9 procent ten opzichte van vorig jaar naar 9.877 stuks. In totaal zijn er nu een kleine 1,3 miljoen scooters in Nederland.

Het is nog maar de vraag of de hoge verkoopcijfers de rest van het jaar aan zullen blijven, schrijven de brancheverenigingen. "Nu de reizigersstromen in het openbaar vervoer weer enigszins op gang komen en veel ov-mijders de afgelopen maanden hun scooters hebben gekocht, is het volgens de brancheorganisaties niet zeker of de stijgende trend zich in de rest van het jaar zal doorzetten."