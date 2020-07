De overheid gaat 30 miljoen euro uittrekken voor laadpalen. Dat schrijft Trouw . Het Rijk en de regio's lanceren woensdag een plan voor een "dekkend, landelijk netwerk van oplaadpunten".

Volgens het plan moeten er in 2021 dagelijks 213 nieuwe laadpalen worden geplaatst in Nederland. In 2025 zouden het er dagelijks zelfs 550 moeten zijn. "Alleen wanneer er, verspreid en snel laadpalen bijkomen, kan elektrisch vervoer doorbreken. Dat is nodig, voor zowel klimaat als schone lucht", schrijft Trouw.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Verkeer meldt aan de krant dat het kabinet 15 miljoen euro vrijmaakt. De provincies en gemeenten betalen de andere helft. Het bedrag is onder meer bedoeld om te helpen bij het kiezen van locaties en voor het klaarmaken van een landelijk laadnetwerk. Op dit netwerk zouden ook elektrische bussen en taxi's moeten gaan rijden.

De initiatiefnemers van het plan willen daarnaast zogenoemde 'slimme laadpleinen' ontwikkelen, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen, bij supermarkten of bij de horeca. De reden hiervoor is dat het niet altijd mogelijk is om laadpalen in wijken of langs wegen te plaatsen.

"Oplaadangst' vertraagt opmars e-auto'

Volgens Trouw is zogenoemde 'oplaadangst' een van de belangrijkste redenen waarom veel automobilisten nog niet kiezen voor een elektrische auto. Een landelijk laadnetwerk zou dit moeten oplossen.

Naar schatting rijden er volgens de krant in 2030 zo'n 1,9 miljoen elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Er zouden dan zo'n 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn.