Het subsidiepotje dat Nederlanders kunnen gebruiken voor de aanschaf van een volledig elektrische auto is bijna leeg, blijkt dinsdag uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In minder dan een week tijd is al bijna 91 procent van het beschikbare bedrag in de subsidiepot verbruikt.

Het per 1 juli beschikbaar gestelde bedrag voor de aanschaf van een nieuwe volledig elektrische auto stond op 10 miljoen euro, op dinsdag was daar nog slechts 992.000 euro van over. Particulieren die een elektrische auto aanschaffen of privé leasen komen sinds 4 juni in aanmerking voor 4.000 euro subsidie, aangezien de regeling met terugwerkende kracht is aan te vragen.

Waar het subsidiepotje voor een nieuwe elektrische auto snel leegloopt, geldt dat niet voor de subsidie voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Nederlanders kunnen een subsidie van 2.000 euro krijgen voor de aanschaf van een dergelijke auto, maar in zes dagen tijd is 'slechts' 1,3 miljoen euro van de beschikbare 7 miljoen aangevraagd.

De vraag naar de subsidie voor tweedehands elektrische auto's ligt weliswaar lager dan die voor een nieuwe elektrische auto, maar de verkoop van tweedehands elektrische auto's neemt wel toe. Waar er in juni vorig jaar nog 180 tweedehands elektrische auto's werden verkocht, waren dat er afgelopen maand al 672 stuks, een toename van 271 procent.

Dat de bodem van de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's in zicht komt, betekent niet dat je nu helemaal achter het net vist; voor 2021 wordt de subsidiepot namelijk weer aangevuld, maar dan met 27,9 miljoen euro. Aanvragen die dit jaar binnenkomen nadat het jaarbudget verbruikt is, worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar.